Haberler » Dünya » Rusya'da vatandaşları şaşkına uğratan görüntünün sırrı ortaya çıktı - Haber

Rusya'da vatandaşları şaşkına uğratan görüntünün sırrı ortaya çıktı

Ural ve Volga bölgelerinde yaşayanların gökyüzünde gördüğü ve UFO sandığı mavi renkli nesnenin Rusya tarafından denenen Topol-M kıtalararası balistik füze olduğu ortaya çıktı.

29.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:41

'nın Ural ve Volga bölgelerinde gökyüzünde görülen 'badminton' topu şeklinde nesne sosyal medyayı birbirine kattı. İnsanların UFO ya da göktaşı olduğunu sandığı şeyin ne olduğu ise çok geçmeden ortaya çıktı.

"ŞEHRİN ÜSTÜNDE UFO GÖRDÜM"

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Ural ve Volga bölgelerinde yaşayanlar gökyüzünde mavi renkte, 'badminton' topu şeklinde bir nesne gördü. Saratov kentinden bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir tür UFO. Başka biri de onu gördü mü? Olağandışı bir şey, o neydi? Parladı ve kısa süre içinde yok oldu" yazdı. Ufa kentinden Sofya Salova ise "Çocuklarla yürüyüşe çıktıydık ve şehrin üstünde UFO gördüm. Şaşırtıcıydı" şeklinde bir mesaj paylaştı.

ÇOK GEÇMEDEN NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Rusyalıların UFO ya da meteor sandığı nesnenin ne olduğu ise kısa süre içinde ortaya çıktı. Gökyüzündeki mavi renkli ışık huzmesi, Rusya tarafından denenen Topol-M kıtalararası balistik füzeye aitti.

BAKANLIK GÖRÜNTÜ YAYINLADI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntüler, Volga Nehri kıyısındaki Astrahan şehrinde bulunan Kapustin Yar adlı uzay üssünden yapılan denemeyi yansıtıyordu.

Rusya'da vatandaşları şaşkına uğratan görüntünün sırrı ortaya çıktı

Rusya, Dünya


Son Dakika Dünya Haberleri
18:41 Türkiye Suriye Milli Ordusu savaşçılarına aylık 11 milyon TL maaş veriyor iddiası
18:36 Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga, polis ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı
18:27 Kara Cuma indirimlerinin ekonomi ve çevreye gerçek maliyeti ne?
18:11 Berlin'de havaalanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba uçuşları durdurdu
18:11 Fransa, Erdoğan'ın Macron çıkışından dolayı Paris Büyükelçisi Musa'yı bakanlığa çağıracak
18:03 Son dakika: Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga, polis saldırganı vurarak yakaladı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
16:37 Rusya'da vatandaşları şaşkına uğratan görüntünün sırrı ortaya çıktı
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
05:45 Reuters: Katar Dışişleri Bakanı, geçen ay Suudi Arabistan'a gitti
22:42 Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
21:11 Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı!
29.11.2019 18:45:45