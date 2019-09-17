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Rusya'da virüs araştırma merkezi'nde gaz patlaması

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan ve içinde 'Ebola, HIV, Çiçek virüsü' gibi virüslerin araştırıldığı laboratuvarda gaz patlaması meydana geldi.

17.09.2019 17:30Rusya'da virüs araştırma merkezi'nde gaz patlaması
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan ve içinde 'Ebola, HIV, Çiçek virüsü' gibi virüslerin araştırıldığı laboratuvarda gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrasında yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama, Rusya'nın Sibirya bölgesinde Koltsovo şehrinde bulunan Vector Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nde meydana geldi. Laboratuvar, 'Ebola, HIV, Çiçek virüsü ve Hepatit' gibi virüsler için aşı geliştirilen, salgın ve immünoloji gibi genel sorunları araştıran bir laboratuvar olarak biliniyor. Soğuk Savaş yıllarında laboratuvarın, Sovyet biyolojik silah programının bir parçası olduğu düşünülüyordu. İçinde tehlikeli virüslerin olduğu araştırma merkezinde meydana gelen patlamanın ardından bölgede acil durum ilan edildi ve olay yerine 13 itfaiye aracıyla 38 itfaiye görevlisi sevk edildi.

Patlamanın ardından laboratuvar çalışanlarından birinin vücudundaki yanıklar yüzünden hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Koltosovo Belediye Başkanı, halkın panik yapmaması gerektiğini, bölgede tehlikeli madde salınımı olmadığını ve patlamanın sebebinin araştırıldığını açıkladı.



Sibirya, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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