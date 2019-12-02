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Rusya'da "yabancı ajan" yasasının kapsamı genişletildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede internette veya başka bir ortamda bilgi yayan ve yurt dışından finanse edilen kişilerin de "yabancı ajan" olarak tanınmasını öngören yasal değişikliği onayladı.

02.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:16Rusya'da
Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede internette veya başka bir ortamda bilgi yayan ve yurt dışından finanse edilen kişilerin de "yabancı ajan" olarak tanınmasını öngören yasal değişikliği onayladı.
Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminde yayımlanan değişikliklerle, çeşitli ortamlarda bilgi yayan ve yurt dışından finanse edilen kişiler "yabancı ajan" sayılabilecek.
Putin, Rusya'da faaliyet gösteren ve yurt dışından finanse edilen basın kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak tanınmasını öngören yasal değişiklikleri 2017'de onaylamıştı.
Rusya Adalet Bakanlığı, aralarında Amerika'nın Sesi (Voice of America) radyosunun da bulunduğu 9 Amerikan basın kuruluşunu "yabancı ajan" kanunu kapsamına almıştı.
Öte yandan Putin, Rus vatandaşlarına ait verilerin yurt dışında depolanmasına ağır cezalar getiren yeni bir kanunu daha onayladı.
Yeni yasaya göre, Rus vatandaşlarına ait verileri yurt dışında depolayan şahıslara ve şirketlere, 30 bin ila 6 milyon ruble arasında ceza verilebilecek.

Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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