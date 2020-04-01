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Rusya'da Yabancı Yazılımlı Telefon Yasağına Erteleme Geldi

Rusya Federasyonu'nda bir süredir tartışılan ve ülkede yabancı yazılım barındıran akıllı telefonların satışının yasaklanmasını öngören yasa, bir süre daha ertelendi.

01.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:49
Rusya'da Yabancı Yazılımlı Telefon Yasağına Erteleme Geldi
Rusya Federasyonu'nda bir süredir tartışılan ve ülkede yabancı yazılım barındıran akıllı telefonların satışının yasaklanmasını öngören yasa, bir süre daha ertelendi.

Rusya'da Rus yazılımına sahip olmayan akıllı telefon ve bilgisayarların satışının yasaklanmasına yönelik son tarih ertelendi. Parlementonun alt kanadı olan Duma'da kabul edilen yasa değişikliği sonrasında, 1 Temmuz 2020 itibarıyla Rusya'da Rus yazılımı olan telefonların satılması isteniyordu. Beklenen değişikliklerin sağlanamaması sonrasında değişim tarihi 1 Ocak 2021 olarak değiştirildi.

Rus yetkililer, söz konusu yasayla Rus bilişim şirketlerinin daha rekabetçi hale geleceğini ve tüketici haklarının korunacağını savunurken, bazı uzmanlar, yasanın Rus bilişim sektöründe karmaşaya neden olacağına dikkati çekmişti.

Rusya'da satılan yabancı menşeli telefonlarda, Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer alması bir süre önce de gündeme gelmişti. Söz konusu girişime Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek verirken, Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler karşı çıkmıştı. Rusya'daki yazılım pazarını desteklemek ve Rusya Federasyonu vatandaşlarının bilgilerinin dışarıya sızmasını engellemek isteyen yetkililer, böyle bir karar aldıklarını dile getirmişlerdi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Rusya, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Rusya'da Yabancı Yazılımlı Telefon Yasağına Erteleme Geldi - Haberler

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