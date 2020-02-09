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Rusya'da yolcu uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı… O anlar kamerada

Rusya'da başkent Moskova-Usinsk seferini yapan yolcu uçağının kuyruk bölümü, havalimanına inişi sırasında piste çarptı.

09.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:11Rusya'da yolcu uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı… O anlar kamerada

'da başkent Moskova-Usinsk seferini yapan yolcu uçağının kuyruk bölümü, havalimanına inişi sırasında piste çarptı. Gövdesi üzerine iniş yapan uçakta can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Uçağın iniş yaptığı anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan, Komi Cumhuriyeti'nin Usinsk kentine sefer yapan 94 yolculu uçağın kuyruk bölümü, iniş yaptığı sırada piste çarptı. Kontrolden çıkan uçak gövdesi üzerine iniş yaparak pistte sürüklendi. Uçağın iniş anı bir yolcu tarafından anbean kaydedildi. Yerel medya, kazada ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın iniş anı

-Kuyruğu çarpan uçakta oluşan sarsıntı

-Panik olan yolcuların uçaktan inişi

-İniş yapan uçağın pistten görüntüleri

-Detaylar



Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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