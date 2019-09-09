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Rusya'da yolcu uçağının motoru kalkışa hazırlanırken alev aldı

Rusya'da uluslararası havalimanında, Rossiya Havayolu'na ait uçağın motoru, kalkışa hazırlanırken alev aldı.

09.09.2019 11:01 Rusya'da yolcu uçağının motoru kalkışa hazırlanırken alev aldı
Rusya'da uluslararası havalimanında, Rossiya Havayolu'na ait uçağın motoru, kalkışa hazırlanırken alev aldı. Bunun üzerine yolcular ve kabin görevlileri hemen tahliye edildi. Uçak ise hangara çekildi.
Olay, Başkent Moskova'da yer alan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda meydana geldi. Rossiya Havayolu'na ait Beoing uçağın motoru, yolcuların uçağa binmesinin ardından, kalkışa hazırlanırken alev aldı. Bunun üzerine, Vladivostok şehrine gitmesi beklenen uçaktaki yolcular ve kabin görevlileri tahliye edilirken; uçak da ambara çekildi.
Görüntü Dökümü
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-Uçağın motorundan çıkan dumanlar
-Uçağın görüntüsü
-Havalimanından görüntüler



Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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