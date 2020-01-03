Rusya'da yolda kedisiyle yürüyen bir kadının üzerine çatıdan alev almış bir adam düştü

Rusya'nın St. Petersburg kentinde kucağında kediyle kaldırımda yürüyen bir kadın hayatının şokunu yaşadı. Altından geçtiği binadan, üzerine alev almış bir adam düştü.

Rus basınından edinilen bilgiye göre, olay esnasında korkan kedi, kadının kucağından fırlayıp yolun diğer tarafına geçti.

ALEV ALAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Binadan düşen adam aldığı darbeyle hayatını kaybederken yoldan geçen talihsiz kadının olay nedeniyle bacağının zarar gördüğü, ancak kendini iyi hissettiği öğrenildi.

KAÇAN KEDİ BULUNDU

Olay esnasında korktuğu için olay yerinden uzaklaşan kedi, kısa sürede bulundu ve sahibine teslim edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis olayın nedenleriyle ilgili inceleme başlattı. Binadan düşen adamın kimliği henüz belirlenemedi, ancak evsiz olduğu tahmin ediliyor.