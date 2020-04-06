Rusya'da Zafer Bayramı provası krizi

Rusya , Zafer Bayramı geçit töreninin 75'inci yıl dönümü kapsamındaki provaları koronavirüse (Covid-19) rağmen iptal etmemesi ülkede muhalefetin tepkisine neden oldu.

Rusya, koronavirüs salgınına rağmen, her yıl 9 Mayıs'ta kutlanan Zafer Bayramı (Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesi üzerine) geçit töreni için 15 bin asker ile provalarını sürdürüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Rusya Savunma Bakanlığı'nın en son 1 Nisan'da tören için 15 bin asker ile prova yaptığını doğrulandı.

MUHALEFET LİDERİNDEN ELEŞTİRİ

Askerlerin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Muhalefet lideri Aleksey Navalnıy, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun provaları salgına rağmen düzenlemesini eleştirdi. Navalnıy, provaların düzenlenmesi ve asker kalabalığını 'potansiyel bir koronavirüs üreme alanı ve aptallık' şekilde değerlendirdi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in, Zafer Bayramı'nın 75'inci yıl dönümünü kutlamak için Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ve diğer dünya liderlerini askeri geçit töreninde ağırlaması bekleniyor.

'TÜM ÜYELER PROVALARA KATILMA ARZUSU İLE YANIYOR'

Rusya Savunma Bakanlığı, düzenli ateş kontrolleri de dahil olmak üzere askerlerin güvenliğini sağlamak için tedbirler aldığını söyledi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, "Provaların tüm üyeleri bu tarihi etkinliğe katılma arzusu ile yanıyor" dedi.

LİDERLER GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien geçit törenine katılmayı kabul etti ancak Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 500'ü geçmesiyle, Macron'un katılma ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Japon medyası da Başbakan Abe'nin gitmeyi planlamadığını bildirdi.

Kremlin, ne yapılacağı konusunda çok çeşitli seçenekleri olduğunu ve geçit töreninin izleyici olmadan yapılabileceği veya etkinliği Ağustos ayına kadar ertelemeyi düşündüklerini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Geçit töreni için prova yapan Rus askerleri

- Kara

Kaynak: DHA