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Rusya'dak askeri tatbikatta kaza: paraşütleri açılmayan zırhlılar yere çakıldı

Rusya'da düzenlenen askeri tatbikatta yaşanan kazada, uçaktan atılan 2 amfibi zırhlı araç, paraşütleri açılmayınca yere çakıldı.

23.09.2019 12:28Rusya'dak askeri tatbikatta kaza: paraşütleri açılmayan zırhlılar yere çakıldı
Rusya'da düzenlenen askeri tatbikatta yaşanan kazada, uçaktan atılan 2 amfibi zırhlı araç, paraşütleri açılmayınca yere çakıldı.

Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de izlediği Merkez-2019 askeri tatbikatında kaza yaşandı. İlyuşin İl-76 stratejik nakliye uçağından atılan ancak paraşütleri açılmayan 2 BMD amfibi zırhlı personel taşıyıcı aracı yere çakıldı.
Rus medyası, o anlara dair kaydedilen bir de görüntü yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Bir zırhlı aracın uçaktan atıldığı ve yere çakıldığı an
Yere çakılan araçlardan fotoğraflar
BDM amfibi zırhlısına ait bir fotoğraf
Putin'in izlemesi (fotoğraflar)



Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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