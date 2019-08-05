Haberler» Güncel» Haber

Rusya'daki orman yangınları

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın Sibirya bölgesi ve doğusunda devam eden orman yangınlarının tedbirsiz yakılan ateşlerden kaynaklandığını açıkladı.

05.08.2019 18:58 Rusya'daki orman yangınları
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın Sibirya bölgesi ve doğusunda devam eden orman yangınlarının tedbirsiz yakılan ateşlerden kaynaklandığını açıkladı.
Acil Durumlar Bakanlığı, İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya'daki orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yangınların tedbirsiz yakılan ateşlerden kaynaklandığı kaydedilen açıklamada, "Yangın çıkış noktalarının yol üzerinde bulunduğu tespit edildi. Tedbirsiz yakılan ateşlerin orman yangınlarına neden olduğu söylenebilir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yaklaşık iki haftadır devam eden orman yangınlarında toplam alanın yüzde 25'inin söndürüldüğü kaydedildi.

Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:46   İzmir'de orman yangını/ Fotoğraflar
20:46   Binali Yıldırım: "Türkiye'nin varlığı bu bölgenin teminatıdır"
20:45   Milas'ta orman yangını
20:42   İzmir'de orman yangını
20:41   Greyderin çarptığı çocuğun ölümü
20:41   "Türkiye'nin varlığı bu bölgenin teminatıdır"
20:40   Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü