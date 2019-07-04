04.07.2019 15:33
Haberler» Güncel» Haber

Rusya'daki sel

Rusya

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde, geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde, geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İrkutsk bölgesinde geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi kayboldu, 41'i çocuk 313 kişi hastaneye kaldırıldı.
Seller sebebiyle 3 binden fazla ev hasar görmüş ve binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.
Dün sellerde 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün imzaladığı kararnameyle İrkutsk bölgesinde acil durum ilan etmişti.
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
17:51   Niğde Belediyesi hizmetleri şehir genelinde sürdürüyor
17:51   Küçükçekmece'deki olaylar: 116 kişi hakkında işlem yapıldı
17:51   Polonya'da "Batı Balkanlar Zirvesi"
17:50   Kuyumcuya sahte altın verdi, polislere 'Kuaföre gitmem gerekiyor' dedi
17:49   Işıl Özgentürk 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
17:49   SPOR Başpehlivan Okulu Hedefim altın kemerin ebedi sahibi olmak
17:49   İSTANBUL- KÜÇÜK İSKENDER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR Aktüel görüntüler