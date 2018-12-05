05 Aralık 2018, 17:19
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Rusya'daki Yarışma Programına Şiddet Görüntüleri Damga Vurdu! Sevgilisini Tekme Tokat Dövdü

Rusya'daki "Biri Bizi Gözetliyor" benzeri yarışma programı 'Dom 2'deki şiddet görüntüleri izleyenler tarafından tepki ile karşılandı. Kıskançlık krizine giren genç adam sevgilisini tekme tokat dövdü.

Rusya'nın 'Biri Bizi Gözetliyor' tarzı programı 'Dom 2' deki yarışmacıların birbirine uyguladığı şiddet görüntüleri tepki çekti.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN ADAM SEVGİLİSİNİ DÖVDÜ

Geçtiğimiz haftalarda 21 yaşındaki yarışmacı Rozalia Raison, programda bir başka erkeğin ona sarıldığını itiraf etmişti. Bunu duyan erkek yarışmacı kıskançlık krizine girdi. Yarışmacı adam, genç kadının üzerine yürüdü ve tekme tokat dövdü.

KADINA HAVUZDA ŞİDDET UYGULAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon çekilen görüntülerde yarışmacılardan birisi kadın yarışmacıyı havuza atmaya çalışmıştı. Genç kadının tepki göstermesi üzerine de erkek yarışmacı, kadına havuzda şiddet uygulamıştı.

DİĞER YARIŞMACILAR SADECE İZLEMİŞLERDİ

Genç kadın uzun süre direnmeye çalışsa da uzun süre boğuşma devam etmişti.Hızını alamayan erkek yarışmacı kadın havuzdan çıkarıp tekrar fırlatmıştı. Genç kadın tekrar atılırken çevredeki diğer yarışmacılar sadece izlemişti.

SEVGİLİSİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTI

Yine aynı sezon yarışmacı çiftlerden biri sevgilisiyle şiddetli bir kavgaya girmişti. Kendinden geçen genç adam kadını boğmaya çalışmıştı.

YAŞANAN OLAYLAR TEPKİYE YOL AÇTI

Rusya televizyonlarında yaşanan olaylar da tepkiye yol açtı. Pek çok kişi bunun televizyonda normalleştirilememesi gerektiğini savundu.

Genç,Rusya Federasyonu
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:19



YORUMLAR (4)
DÜRBÜNLÜ: yesinler birbirlerini goca gavurlar.
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TURİST: Rus hatunları güzel ama yaramaz
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  • UFAK AT CİVCİVLER DE YESİN : kaç tane Rus hatunla evlendin de boşandın ?
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TOSUNBANK: BBG HALAMI VAR DOYMADINIZ MI YİYE YİYE
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ŞAKİR: acun gelecek teplilerden korkmazsa bunun gibi bir formatta bir yarışma yapar renyting 1. olur biz severiz kavga gürültüyü
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