Rusya'daki Yarışma Programına Şiddet Görüntüleri Damga Vurdu! Sevgilisini Tekme Tokat Dövdü

Rusya'nın 'Biri Bizi Gözetliyor' tarzı programı 'Dom 2' deki yarışmacıların birbirine uyguladığı şiddet görüntüleri tepki çekti.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN ADAM SEVGİLİSİNİ DÖVDÜ

Geçtiğimiz haftalarda 21 yaşındaki yarışmacı Rozalia Raison, programda bir başka erkeğin ona sarıldığını itiraf etmişti. Bunu duyan erkek yarışmacı kıskançlık krizine girdi. Yarışmacı adam, genç kadının üzerine yürüdü ve tekme tokat dövdü.

KADINA HAVUZDA ŞİDDET UYGULAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon çekilen görüntülerde yarışmacılardan birisi kadın yarışmacıyı havuza atmaya çalışmıştı. Genç kadının tepki göstermesi üzerine de erkek yarışmacı, kadına havuzda şiddet uygulamıştı.

DİĞER YARIŞMACILAR SADECE İZLEMİŞLERDİ

Genç kadın uzun süre direnmeye çalışsa da uzun süre boğuşma devam etmişti.Hızını alamayan erkek yarışmacı kadın havuzdan çıkarıp tekrar fırlatmıştı. Genç kadın tekrar atılırken çevredeki diğer yarışmacılar sadece izlemişti.

SEVGİLİSİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTI

Yine aynı sezon yarışmacı çiftlerden biri sevgilisiyle şiddetli bir kavgaya girmişti. Kendinden geçen genç adam kadını boğmaya çalışmıştı.

YAŞANAN OLAYLAR TEPKİYE YOL AÇTI

Rusya televizyonlarında yaşanan olaylar da tepkiye yol açtı. Pek çok kişi bunun televizyonda normalleştirilememesi gerektiğini savundu.