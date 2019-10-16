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Rusya'dan 3'lü zirve iddialarına yalanlama

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin" arasında üçlü zirve ile ilgili bir hazırlığın bulunmadığını söyledi.

16.10.2019 12:45Rusya'dan 3'lü zirve iddialarına yalanlama
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin" arasında üçlü zirve ile ilgili bir hazırlığın bulunmadığını söyledi.
Suriye'de yayın yapan bir televizyon kanalı Rusya'nın Soçi kentinde Rusya'nın öncülüğünde Türkiye - Suriye güvenlik toplantısı yapılabileceğini iddia etmesinden sonra Rus yayın organlarında da bu iddialar haberleştirildi. Kremlin Sözcüsü bu iddialar üzerine açıklama yaparak, "Böyle bir eğilim yok" dedi.
(EA-NT-D)

Recep Tayyip Erdoğan, Beşşar Esed, Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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