Rusya'dan ABD'nin 60 Gün Süre Tehdidine Jet Yanıt!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'ya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiklerini belirterek, "ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Pompeo'nun açıklamalarına yanıt verdi.

"RUSYA'YI İKNA ETMEYE ÇALIŞTIK"

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından basın toplantısı düzenleyen Pompeo, Rusya'nın INF'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini dile getirerek, buna karşı durulması gerektiğini söyledi.

Pompeo, "Rusya anlaşmayı ihlal etse de mümkün olduğunca sabırlı davrandık ve yükümlülükleri yerine getirmesi konusunda ikna etmeye çalıştık." diye konuştu.

ABD, RUSYA'YA 60 GÜN SÜRE UYARISINDA BULUNDU

Pompeo, Rusya'nın INF anlaşmasına uymak için 60 günü bulunduğu uyarısı yaparak, NATO müttefiklerinin tamamının bu konuda birlik içinde olduğunu ifade etti.

Bu 60 gün içinde ABD'nin anlaşma kapsamında hiçbir füze sistemi üretmeyeceğini, test etmeyeceğini ve konuşlandırmayacağını belirten Pompeo, anlaşmadan ayrılmak için 6 aylık ihtar süresinin 60 gün sonra başlayacağını bildirdi.

"ABD DE BU DURUMU BİLİYOR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Rusya'yı silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapmakla suçladığı açıklamalar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın INF anlaşmasına uyumu konusunda sorun olmadığını savunan Zaharova, " Moskova, INF hükümlerine sıkı bir şekilde uyuyor ve ABD de bu durumu biliyor." dedi.

INF ANLAŞMASI NEDİR?

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, INF Anlaşması'ndan çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

Trump, Rusya'nın yıllardır yasaklanan silahları ürettiği ve bulundurduğunu, böylece anlaşmayı ihlal ettiğini savunmuştu. Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Bolton, Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını bizzat iletmişti.

Anlaşma, iki ülke arasında 1987'de imzalanmıştı. Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov tarafından imzalanan anlaşma, nükleer başlık kapasitesi olan orta menzilli füzelerin üretimini ve konuşlandırılmasını karşılıklı yasaklıyordu.

Anlaşma, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ABD ile Rusya arasında devam etti. Anlaşmayla iki taraf 500 ila 5 bin kilometre arasında menzile sahip yaklaşık 2 bin 500 füzeyi kullanımdan kaldırmak zorunda kalmıştı.