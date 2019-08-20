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Rusya'dan ABD'nin füze denemesine tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ayrılmasının hemen ardından füze denemesi yapmasına tepki gösterdi.

20.08.2019 11:21 Rusya'dan ABD'nin füze denemesine tepki
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ayrılmasının hemen ardından füze denemesi yapmasına tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, INF'ten ayrılan ABD'nin 500 kilometreden uzun menzilli füze denemesine dair konuştu. Ryabkov, "Bütün bunlar üzücü. Amerika Birleşik Devletleri, askeri tansiyonu artırmak için açıkça bir seyir başlattı. Provokasyonlara teslim olmamalıyız" dedi.

Bu tarz bir testin yapılmasının, ABD'nin bu füze sistemlerini uzun zamandır geliştirdiğini kanıtladığını söyleyen Ryabkov, "ABD'nin uzun zamandır bu tür sistemler geliştirdiği ve özellikle ilgili araştırma ve geliştirmeye dahil edilen anlaşmadan çekilmek için hazırlıkların yapıldığını kanıtlıyor" dedi.



Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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