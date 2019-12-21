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Rusya'dan, ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerine yönelik yaptırımlarına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın TürkAkım ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik yaptırımları içeren savunma bütçesini imzalamasını eleştirdi.

21.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:56 Rusya'dan, ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerine yönelik yaptırımlarına tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın TürkAkım ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik yaptırımları içeren savunma bütçesini imzalamasını eleştirdi.
Zaharova, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus enerjisinin Avrupa'ya taşınmasını öngören projelere yönelik yaptırım uygulanmasını hedefleyen savunma bütçe yasasının onaylanmasına tepki gösterdi.
Sözcü, "Kamu borcu 22 trilyon dolar olan bir devlet (ABD), kredi değeri olan ülkelerin ekonomilerinin reel sektörünü geliştirmelerini yasaklıyor. ABD'nin 'borç veren hayat ideolojisi' dünyadaki rekabete dayanamadı." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Hazine Bakanlığının sürekli "ekonomi tutuklama emri" çıkarttığını belirten Zaharova, "Yakında nefes almamayı da talep edecekler ve buna çoğu uyacak." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rus doğal gazını, Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyacak "TürkAkım" ile Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya uzanacak "Kuzey Akımı 2" projelerine yönelik yaptırımları içeren 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı (NDAA) imzalamıştı.
Yasa, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartını getiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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