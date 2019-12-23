Rusya'dan ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulamasına sert tepki: Karşılıksız kalmaz

ABD Maliye Bakanlığı, Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiği ifade edilmişti. Bu yaptırımla ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Moskova'nın bu yaptırımlara nasıl yanıt vereceğini konuşmak için henüz erken ancak bu tür adımlar karşılıksız kalmaz. Yaptırımlara nasıl ve ne zaman yanıt verileceği Rusya'nın ulusal çıkarlarına göre şekillenecek. Ulusal çıkarlarımıza en uygun zamanda yanıt vereceğiz" dedi.

YAPTIRIMLAR KABUL EDİLEMEZ

Peskov, ABD'nin yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu ve bunun projenin tamamlanması önünde engel oluşturmayacağını umduklarını vurguladı.

"ALLSEAS'IN OLASI İKAMESİ ANALİZ EDİLİYOR"

Kuzey Akım-2'nin borularını döşeyen ve ABD'nin yaptırımları sonrası çalışmalarını askıya alan İsviçreli Allseas şirketinin durumunu da değerlendiren Peskov, şirketin ve gemilerinin olası ikamesinin şu anda analiz edildiğini kaydetti.

Peskov, bu analizin amacının hattın inşasının tamamlanması olduğunun altını çizdi.

ABD KUZEY AKIN-2 VE TÜRKAKIM'A YAPTIRIM UYGULAMIŞTI

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington'un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.

ALMANYA, ABD'NİN KARARINI KINAMIŞTI

Almanya hükümeti, yaptırımları ülkenin iç işlerine müdahale olarak niteleyerek ABD'nin yaptırım kararını kınamıştı.

Ancak ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, Washington'un bu adımını 'çok Avrupa yanlısı' olarak nitelemişti. Grenell, 15 AB ülkesinin yanı sıra Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun boru hattından duydukları endişeyi dile getirdiğini ve ABD'den Avrupa'ya enerji sevkiyatının çeşitlendirilmesi için elinden geleni yapmasını istediğini öne sürmüştü.

LAVROV TAMAMLANACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hattın inşasının yaptırımlara rağmen tamamlanacağını vurgulamıştı.

Şu anda hattın 2100 km'lik bölümü inşa edilmiş durumda. Hattın Almanya'ya ulaşması için sadece 300 km kaldı.