Rusya'dan ABD'ye "Diplomatik Nezaketsizlik" Eleştirisi

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD
'nin, Rusya
'nın Venezuela
'ya savaş uçağı göndermesini "israf" olarak tanımlamasına ilişkin, "Savunma bütçesinin yarısıyla Afrika
'yı doyurabilecek bir ülkeden böyle eleştirilerin gelmesini yersiz buluyoruz." dedi.
Peskov, ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo'nun, "Rusya, Venezuela'ya savaş uçağı göndererek halkının parasını israf ediyor." açıklamasını gazetecilere değerlendirdi.
Pompeo'nun eleştirilerine katılmadıklarını vurgulayan Peskov, "Bu açıklamaların diplomatik nezaketsizlik olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.
ABD'nin Rusya'ya yönelik "israf" suçlamasını yanıtlayan Peskov, "Savunma bütçesinin yarısıyla Afrika'yı doyurabilecek bir ülkeden böyle eleştirilerin gelmesini yersiz buluyoruz." dedi.
Rus hava kuvvetlerine ait iki adet Tu-160 nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçağı, tatbikat için Venezuela'ya gönderilmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün Twitter
'dan yaptığı açıklamada, "Rus hükümeti dünyanın öteki yarısına bombardıman uçağı gönderiyor. Rus ve Venezuela halkları şunu görmeli, iki yozlaşmış hükümet, özgürlükleri bastırırken, halkın paralarını israf ediyorlar." ifadelerini kullanmıştı.
Venezuela,Rusya Federasyonu,Amerika Birleşik Devletleri
11 Aralık 2018 Salı 15:00