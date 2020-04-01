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Rusya'dan ABD'ye koronavirüsle mücadele için tıbbi ekipman desteği

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede ABD'ye tıbbi ekipman göndereceklerini söyledi

01.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:44
Rusya'dan ABD'ye koronavirüsle mücadele için tıbbi ekipman desteği
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs Covid-19 salgınıyla mücadelede ABD'ye tıbbi ekipman gönderdiklerini söyledi.

Peskov yaptığı açıklamada, Rusya 'nın ABD'ye tıbbi malzeme desteği vereceğini dlie getirdi.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dmitriy Peskov, Koronavirüs, Rusya, Dünya
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