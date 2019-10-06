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Rusya'dan ABD'ye protesto notası: Düşmanca bir eylemdir

Rusya, ABD'de bulunan Rus milletvekilinin FBI tarafından sorgulanması nedeniyle protesto notası verdi. Notada "Rusya ve temsilcilerine yönelik bir başka düşmanca eylemdir." ifadesi kullanıldı.

06.10.2019 19:39

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, yaptığı açıklamada, "Fort Ross Diyalog Forumu"na katılmak üzere ABD'ye giden Yumaşeva'nın New York Havalimanı'nda gözaltına alınarak FBI tarafından sorguya çekildiğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sorgu için "Rusya ve temsilcilerine yönelik bir düşmanca bir eylem" ifadeleri kullanıldı.

"ADIMLARI NEDENİYLE PROTESTO NOTASI VERDİK"

Yumaşeva'nın, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da ABD Kongresi ile ilişkileri koordine etmekle görevli olduğunun anımsatıldığı açıklamada, "ABD yönetiminin adımları nedeniyle protesto notası verdik. Söz konusu adım, Rusya-ABD ilişkilerini daha da bozma amacı taşıyan, Rusya ve temsilcilerine yönelik bir başka düşmanca eylemdir." ifadesi kullanıldı.

"DERİN BİR ÖFKE"

Açıklamada, söz konusu eylem nedeniyle Moskova'nın "derin bir öfke" duyduğuna işaret edilerek "Washington'da karar alanlar, Rusya ile ilişkilerin sistematik bir şekilde kötüleştirilmesinin nasıl sonuçlanabileceğini düşünmelidir. Bu tür bir politika sağgörüsüz ve tehlikelidir." ifadelerine yer verildi.

"ULUSLARARASI SORUMLULUK İHLALİ"

Öte yandan, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin de söz konusu olayı "provokasyon" olarak nitelendirerek "ABD'nin adımı, uluslararası sorumlulukların bir başka ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'dan ABD'ye protesto notası: Düşmanca bir eylemdir

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Dünya, Güncel

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