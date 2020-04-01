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Rusya'dan ABD'ye tıbbi ekipman yardımı

Rusya, ABD'ye koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yardım için tıbbi ekipman yolluyor.

01.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:32
Rusya'dan ABD'ye tıbbi ekipman yardımı

Rusya , ABD'ye koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yardım için tıbbi ekipman yolluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından, Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD'ye koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi ekipman yardımı yapacağı açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya, tıbbi malzeme ve maskelerin bulunduğu en büyük kargo uçağı An-124 Ruslan'ı, ABD'ye Covid-19 ile mücadele kapsamında ve ABD vatandaşlarının hayatını kurtarmak üzere gönderiyor" ifadeleri kullanıldı. ABD, 189 bin 633 kişi ile dünya genelinde en çok vakanın tespit edildiği ülke konumunda. Ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 81'e çıktı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Dünya
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