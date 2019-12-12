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Rusya'dan Almanya'ya misilleme, 2 Alman diplomat sınır dışı edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Rusya Büyükelçisini bakanlığa çağırarak iki Alman diplomatı sınırdışı ettiğini açıkladı.

12.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:52Rusya'dan Almanya'ya misilleme, 2 Alman diplomat sınır dışı edildi
Dışişleri Bakanlığı, 'nın Rusya Büyükelçisini bakanlığa çağırarak iki Alman diplomatı sınırdışı ettiğini açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığının bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Büyükelçiliğinde görevli 2 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından iki ülke arasındaki diplomatik kriz devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Rusya Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr'i Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karşı atılacak adımlar konusunda bilgilendirmek amacıyla bakanlığa çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, misilleme olarak 2 Alman diplomatın sınır dışı edildiği ve Alman büyükelçinin bu konuda bilgilendirildiği belirtildi. Açıklamada, Alman diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 7 gün süre verildiği kaydedildi.

Berlin'de Ağustos ayında 40 yaşındaki Tornike K. isimli Gürcistan vatandaşının başından vurularak öldürülmesinin ardından 49 yaşındaki bir Rus tutuklanmış ve Rus Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin ise cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilmişti. Rusya'nın konuyla ilgili gerekli adımları atmamasını gerekçe gösteren Alman Federal Savcılık Ofisi, cinayet sorumlusunun itiraflarını delil olarak kullanarak cinayette başka bir ülkenin gizli servisi olduğuna hükmetmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinin 2 çalışanını sınır dışı etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Berlin'in asılsız ve dostça olmayan adımlarına karşılık tedbirler alınacağını açıklamıştı. - MOSKOVA

Almanya, Berlin, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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