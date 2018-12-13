Rusya'dan Avrupa'ya "Kuzey Akım 2" Yanıtı

13 Aralık 2018 Perşembe 17:15



13 Aralık 2018 Perşembe 17:15

MOSKOVA (AA) – Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Avrupa Parlamentosunun (AP) Kuzey Akım 2 projesinin iptaline yönelik çağrısını eleştirerek "Bu çağrıları projeye katılanlara yönelik siyasi baskı olarak nitelendiriyoruz." dedi.Novak, AP'nin, Rus doğal gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıması planlanan Kuzey Akım 2 projesini kınayarak iptal edilmesi çağrısında bulunmasını gazetecilere değerlendirdi.Kuzey Akım 2'ye yönelik benzer çağrıların, projenin rakipleri tarafından sıklıkla dile getirildiğini anlatan Novak, "Bu çağrılar artık haber değil. Söz konusu çağrıları projeye katılanlara yönelik siyasi baskı olarak nitelendiriyoruz." diye konuştu.Dün Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu'nun onayladığı karar metninde, "Milletvekilleri, Ukrayna'yı devre dışı bırakan Kuzey Akım 2 boru hattı inşasını kınıyor. Avrupa enerji güvenliğine tehdit oluşturan bir siyasi proje olduğu için Kuzey Akım 2'nin iptal edilmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verilmişti.Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Gazprom geçen yıl Avrupa'ya 194,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederken, söz konusu gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.