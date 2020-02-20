Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun

Türkiye destekli muhaliflerin İdlib'de operasyon başlatması sonrası Rusya 'dan açıklama geldi. Rusya yaptığı açıklamada Türkiye'ye çağrı yaparak muhaliflere yapılan silah yardımının kesilmesini istedi.

MUHALİFLER OPERASYON BAŞLATTI

Suriye'de Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için başlattıkları operasyonda, Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi. Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhalifler, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personel taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi.

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Türkiye destekli muhaliflerin Kminas ve Neyrab bölgelerinde Suriye ordusunun savunmasını Türk ordusunun desteğiyle kırdığını vurgulayan Rusya, saldırılar sonucunda 4 Suriye askerinin yaralandığını duydu.