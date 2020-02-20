Haberler » Güncel » Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun - Haber

Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun

Suriye'de muhaliflerin başlattığı İdlib operasyonu sonrası Rusya'dan açıklama geldi. Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki muhaliflere destek verdiğini belirtti. Türkiye'ye yapılan çağrıda Rusya'nın terörist olarak nitelendirdiği muhaliflere silah sevkiyatının da durdurulması istendi.

20.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:22

destekli muhaliflerin İdlib'de operasyon başlatması sonrası 'dan açıklama geldi. Rusya yaptığı açıklamada Türkiye'ye çağrı yaparak muhaliflere yapılan silah yardımının kesilmesini istedi.

MUHALİFLER OPERASYON BAŞLATTI

Suriye'de Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için başlattıkları operasyonda, Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi. Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı askeri muhalifler, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personel taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi.

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Türkiye destekli muhaliflerin Kminas ve Neyrab bölgelerinde Suriye ordusunun savunmasını Türk ordusunun desteğiyle kırdığını vurgulayan Rusya, saldırılar sonucunda 4 Suriye askerinin yaralandığını duydu.

Son dakika: Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlibSon dakika: Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı

Son Dakika: İdlibSon Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi

RusyaRusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun

2 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası, TSK2 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası, TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu görüntüler paylaşıldı

Amerikan basını: Türkiye, RusyaAmerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi

Rusya'dan çok vahim açıklama: Suriye'deki muhaliflere destek ve silah vermeyi durdurun

Türkiye, Rusya, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 19:31:38