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Rusya'dan diğer ülkelere petrol pompalayan tesiste patlama

Rusya'dan komşu ülkelere petrol pompalayan büyük petrol işleme ve pompalama merkezindeki bir tankerde patlama meydana geldi.

04.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:20Rusya'dan diğer ülkelere petrol pompalayan tesiste patlama
'dan komşu ülkelere petrol pompalayan büyük petrol işleme ve pompalama merkezindeki bir tankerde patlama meydana geldi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya bağlı Tataristan'da bulunan Transneft PJSC petrol şirketine ait tesiste bulunan bir tankerde patlama meydana geldiği açıklandı. Sabah saatlerinde müteahhit şirketin tankerin atık temizliği sırasında bir parlama oluşmasından dolayı patlamanın gerçekleştiği ve 20 bin metreküp hacme sahip tankerde patlama ile birlikte yangın çıktığı ifade edildi.
Çıkan yangına 71 yangın söndürme ekibi ve 21 kurtarma aracının müdahale edildiği açıklanırken yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığı aktarıldı. Kesin olmayan bilgilere göre 2 işçinin arandığı öğrenilirken bunun dışında kayıp, yaralı veya ölen işçilerin bulunmadığı açıklandı.
Transneft'in tesis müdürü Igor Demin, Rus basınına yaptığı açıklamada yangından tankerin büyük zarar gördüğü fakat yangının diğer tankerlere ulaşmadan kontrol altına alındığını söyledi. Demin ayrıca tesislerden Rusya'nın Sibirya bölgesine ve Rusya'ya komşu ülkelere petrol pompalandığını fakat yangından dolayı petrol pompalama işleminin aksaklığa uğramadığını söyledi. Yangının söndürülme ve 2 kayıp işçinin aranmasına devam ederken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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