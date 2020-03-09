Rusya'dan "düşük petrol fiyatlarına 6-10 yıl dayanabiliriz" açıklaması
Rusya Maliye Bakanlığı, "Ulusal Refah Fonu, düşük petrol fiyatlarına rağmen devletin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve makro istikrarı sürdürmek için yeterli düzeyde.
09.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:55
Rusya Maliye Bakanlığı, "Ulusal Refah Fonu, düşük petrol fiyatlarına rağmen devletin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve makro istikrarı sürdürmek için yeterli düzeyde." açıklaması yaptı.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Rusya'dan "düşük petrol fiyatlarına 6-10 yıl dayanabiliriz" açıklaması
Etiketler : Maliye Bakanlığı, Rusya, Ekonomi
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