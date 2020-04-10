Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rusya'dan Ermenistan'a maske ve tıbbı cihaz yardımı

Korona virüsü vakalarında sürekli artış gözlenen Ermenistan'a Çin'den sonra Rusya tarafından maske ve tıbbi cihaz yardımı gönderildi.

10.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:37
Rusya'dan Ermenistan'a maske ve tıbbı cihaz yardımı
Korona virüsü vakalarında sürekli artış gözlenen Ermenistan'a Çin'den sonra Rusya tarafından maske ve tıbbi cihaz yardımı gönderildi.

Ermenistan'da korona virüs salgını yayılmaya devam ederken Ermenistan Sağlık Bakanlığı şu ana kadar toplam 921 kişinin korona virüsü nedeniyle hastanelerde tedavi gördüğünü, 10 kişinin öldüğünü ve 138 kişinin de iyileştiğini açıkladı. Ermenistan'ın dış dünyayla bağlantı kurabildiği 2 ülke olan İran ve Gürcistan sınır kapıları da korona virüsü nedeniyle kapatıldı. Ermenistan'da ticaretin durması nedeniyle ekonomik ve sağlık alanında zor günler geçiren ülkeye Çin, korona virüsü ile mücadele çerçevesinde insani yardım gönderdi. Ardından ise Rusya bu yardımlara ilave olarak yardım göndermeye başladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ermenistan'a İlyuşin İl-76 tipi kargo uçağıyla maske ve tıbbi cihazlar içeren yardım malzemeleri gönderildiğini belirtti. Buna ek olarak Rus askeri virologların da Ermenistan'a gönderildiği ve burada Rus uzmanların korona virüsüne karşı çalışma yapacağı açıklandı.

Ermenistan, IMF'den kredi aldı

Ekonomisi kötü olduğu için uzun süredir sorunlar yaşayan Ermenistan, korona virüsü nedeniyle iyice kötüleşen ekonomi nedeniyle Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurdu. IMF tarafından yapılan açıklamada Ermenistan ile Stand - By anlaşmasının ikincisinin gerçekleştiği, IMF icra kurulunun Mayıs ayı ortasında yapacağı toplantıda anlaşmanın onaylanacağı ve ardından IMF tarafından ülkeye 175.2 milyon dolar kredi tutarının aktarılacağı ifade edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Haberler
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Elektrik borçlarına erteleme dahil yeni düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borçlarına erteleme dahil yeni düzenlemeler Meclis'e geliyor
Aşk, para, sağlık! Bugün, size hangisini getirecek? Haberler
Aşk, para, sağlık! Bugün, size hangisini getirecek?
Haberler ›› Güncel ››Rusya'dan Ermenistan'a maske ve tıbbı cihaz yardımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:44: Altındağ Belediyesi konut taksitlerini 3 ay erteledi - Haber 09:44: Konya'da baraj gölünde yasa dışı avlanmaya karşı denetimler - Haber 09:42: Sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretiyorlar - Haber 09:40: Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi oldu - Haber 09:40: Aliağalıların gıda ihtiyaçları tek tıkla kapılarına ulaşıyor - Haber 08:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber