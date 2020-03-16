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Rusya'dan gelen belediye başkanı ve meclis üyesi, 14 gün evden çıkmayacak

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve CHP'li Belediye Meclisi üyesi Ali Kırlı, Rusya'da katıldıkları fuar ve bir dizi görüşmeler sonrası döndükleri evlerinde, 14 gün süreyle kendilerini karantinaya aldı.

16.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:58
Rusya'dan gelen belediye başkanı ve meclis üyesi, 14 gün evden çıkmayacak

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve CHP'li Belediye Meclisi üyesi Ali Kırlı , Rusya 'da katıldıkları fuar ve bir dizi görüşmeler sonrası döndükleri evlerinde, 14 gün süreyle kendilerini karantinaya aldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve CHP Meclis üyesi Ali Kırlı, Rusya'nın Moskova şehrinde 12-15 Mart'ta düzenlenen 'Intourmarket Turizm Fuarı'na katıldı. Uçakla gidiş gelişlerinde maske takan Başkan Oktay ve Kırlı, dün Marmaris'e döndü. Oktay ve Kırlı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 14 gün evlerine kapanıp, kendilerini karantinaya aldı.DHA muhabirine konuyla ilgili telefonda açıklamada bulunan Belediye Başkanı Oktay, "Koronavirüse karşı tüm tedbirlerimizi aldık. Giderken de gelirken de gerekli şartlara ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterdik. Sağlık durumumda herhangi bir sorun yok, gayet iyiyim. Ancak bu hassas bir konu. Vatandaşlarımızın ve çevremizin sağlığını riske atmamak için dışarı çıkmayıp, gerekli prosedürleri yerine getireceğiz. Bu kapsamda tedbir amaçlı kendimi izole ettim. Belediye ile ilgili işleri de telefonla ya da online sistemle yürüteceğim. Termal kameralarda vücut ısım normal. Herhangi gibi bir üst solunum rahatsızlığım, halsizlik ve ateş gibi durumum yok. Tedbir amaçlı eve kapandım. 14 gün izinliyim. Bu izin süresinde yapılacak çalışmalar hakkında telefonla bilgi alacağım. Telekonferans görüşmelerim olacaktır. Bunu yapmamın tek nedeni doğabilecek dedikodu ve asılsız sözlerin önüne geçmek. Ayrıca herkes için geçerli olan prosedürlere uymak" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Marmaris, Kırlı, Rusya, Güncel

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