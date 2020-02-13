Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının

Reuters'ta yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye 'yi, İdlib kentinde yaşanan gelişmeler nedeniyle Suriye 'deki olaylar hakkında kışkırtıcı açıklamalar yapmaktan kaçınmaya çağırdı.

Rusya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İdlib'de şehit düşen askerlerin sorumluluğunun Suriye ve Rusya'da olduğu yönündeki açıklamalarıyla ilgili "kafa karışıklığı" yorumunda bulundu.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: TÜRKİYE BAŞARISIZ OLDU

Dün Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İdlib'de Türkiye'nin muhalif güçler ile teröristler arasındaki ayrımı yapmakta başarısız olduğu belirtilmişti. Açıklamada Türkiye'nin Suriye sınırına İdlib için çok sayıda asker ve mühimmat sevk etmesinin bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiği ifade edilmişti.

"OTURUP BEKLEYEMEYİZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşlar Departmanı Başkanı Pyotr İlyiçev ise Suriye ordusu ve Rus güçlerinin İdlib'de bulunduğu noktaların her gün ateş altında olduğunu, Rusya'nın oturup bekleyemeyeceğini söylemişti.

İlyiçev açıklamasının devamında "Türk partnerlerimizin karşılaştığı zorlukları anlıyoruz. Ancak Suriye birlikleri, Rus birlikleri, Hmeymim üssüne yönelik İHA saldırıları gibi her gün ateş altında. Öylesine oturup İdlib'de ne olacak diye bekleyemeyiz" demişti.

BAHÇELİ, RUSYA'YA ÇOK SERT ÇIKMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de 13 şehit verdiğimiz saldırıyla ilgili grup toplantısında sert açıklamalar yapmıştı. Bahçeli hükümete çağrı yaparak, "Rusya ile ilişkileri yeniden gözden geçirmelidir. Şehitlerimizin vebali, Rusya'nın omuzlarındadır" demişti.