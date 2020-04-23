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Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi

Rusya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 188 Türk vatandaşı, Kastamonu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

23.04.2020 04:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 05:12
Rusya'dan getirilen 188 Türk vatandaşı Kastamonu'da yurda yerleştirildi
Rusya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 188 Türk vatandaşı, Kastamonu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Rusya'dan 188 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Kastamonu Havalimanı'na indi.

Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Vatandaşlar, polis eşliğinde otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Baharzade Feride Hanım Yurdu'na getirildi.
Burada, AFAD ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelince karşılanan vatandaşlar, yurda yerleştirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Rusya, Güncel , Haber
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