Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Rusya'dan İtalya'ya yapılacak tıbbi yardım hazırlıkları tamamladı - Haberler

Rusya'dan İtalya'ya yapılacak tıbbi yardım hazırlıkları tamamladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte arasında varılan anlaşma kapsamında Rusya, bugün İtalya'ya tıbbi yardım yapacak.

22.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:51
Rusya'dan İtalya'ya yapılacak tıbbi yardım hazırlıkları tamamladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte arasında varılan anlaşma kapsamında Rusya, bugün İtalya'ya tıbbi yardım yapacak. Rus medyası, 8 ekipten oluşan bilim insanlarının İtalya'ya yola çıkacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı haber kanalı Zvezda TV'deki haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Conte ile yaptığı telefon görüşmesinde İtalya'ya tıbbi yardım teklifinde bulundu. İtalyan hükümetinin söz konusu yardımı kabul etmesiyle, 8 ekipten oluşan virolog ve doktorların İtalya'ya yapılacak yolculuğa ilişkin hazırlıklarının tamamlandığı açıklandı.

RUSYA SAVUNMA BAKANI DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sergey Şoygu'nun İtalyan mevkidaşı Lorenzo Guerini ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Telefon görüşmesinde İtalyan Savunma Bakanı, 22 Mart'tan itibaren Rus uzmanları, araçlar ve tıbbi ekipmanları kabul etmeye hazır olduğunu doğruladı" ifadeleri kullanıldı.

YAKLAŞIK 100 KİŞİLİK EKİP GÖNDERİLİYOR

Rusya'dan İtalya'ya yola çıkacak ekibin doktor, epidemiyolog, virolog ve bilim insanlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik olduğu açıklandı. Moskova bölgesinde bulunan Chkalovsky Havaalanı'nda başlatılan hazırlıkların ise tamamlandığı aktarıldı. Ayrıca, İtalya olan yardımın, IL-76 tipi 9 nakliye uçağıyla yapılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------------------

-Hazırlıklara dair görüntüler

-Askeri araçlar

-Uçaklar

-Detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler : Vladimir Putin, İtalya, Rusya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatdı Haberler
Lokanta ve restoranların oturma alanları kapatdı
İmamoğlu’nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi Haberler
İmamoğlu'nun danışmanı AK Partili belediyeye önce suç attı sonra özür diledi
THY ve Pagasus 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek Haberler
THY ve Pagasus 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
Yurt dışından getirilip karantinaya alınacak öğrenci sayısı belli oldu Haberler
Yurt dışından getirilip karantinaya alınacak öğrenci sayısı belli oldu
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Haberler
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haberler
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak

Son Dakika Güncel Haberleri

Koronavirüs tedbirleri - Haber DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber Yankı Yemek'te korona mücadelesi üst düzeyde - Haber Kırşehir'de çöp konteynerleri ve çöp toplama alanları dezenfekte edildi - Haber KTB Başkanı Recep Bağlamış: "Kırmızı et üretiminde problem bulunmamaktadır" - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Magazin Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber
Loading