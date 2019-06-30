30.06.2019 15:55
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Rusya'dan Karadeniz'e giren ABD savaş gemisiyle ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD donanmasına ait olan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e giriş yapan USS Carney destroyer gemisini yakından takip ettiklerini açıkladı.

ABD'nin Tomahawk güdümlü füzelerini taşıyan USS Carney destroyer gemisi, Ukrayna ile her yıl yapılan Sea Breeze tatbikatı için İstanbul Boğazı 'ndan geçti.

UKRAYNA'YA DOĞRU İLERLİYOR

Karadeniz sularına giren geminin, Ukrayna'nın Odessa kentine doğru ilerlediği belirtildi.

DÜN ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇMİŞTİ

ABD'nin Akdeniz'deki 6. Filosu daha önce Carney gemisinin tatbikata katılmak için yola çıktığını bildirmiş, dün Çanakkale Boğazı 'ndan geçmişti.

SEA BREEZE TATBİKATI 1 TEMMUZ'DA

Kara, hava, deniz ve sualtında gerçekleşecek Sea Breeze 2019 tatbikatı 1 Temmuz'da Odessa'da başlayacak.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e giriş yapan USS Carney destroyer gemisinin elektronik ve teknik cihazlarla her adımını yakından takip ettiklerini bildirildi.

Rusya'dan Karadeniz'e giren ABD savaş gemisiyle ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz
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