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Rusya'dan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama: Ortadoğu'da tansiyon yükselecek

ABD'nin İran komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'la yakın ilişkiler içerisinde olduğu bilinen Rusya'dan açıklama geldi. Rusya'dan yapılan açıklamada "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu'da tansiyonu yükseltecek" denildi.

03.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:31

Dışişleri Bakanlığı, "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu'da tansiyonu yükseltecek" açıklamasında bulundu.

Iraklı protestocular ABD'nin hava saldırısının ardından 31 Aralık günü Bağdat elçiliğine girmeye çalışmış, olaylar büyümüştü. ABD, protestoları İran'ın yönettiğini savunmuştu.

"ÜLKEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI

Bu gece ABD'nin Bağdat'a düzenlediği saldırıda İran'ın ikinci adamı Kasım Süleymani öldürüldü. İran'dan peş peşe tehdit mesajları gelirken, ABD Dışişleri Bakanlığı ise Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA VAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu'da tansiyonu yükseltecek" denildi.

Rusya'dan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama: Ortadoğu'da tansiyon yükselecek

Kasım Süleymani, Orta Doğu, Rusya, Dünya, Güncel


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