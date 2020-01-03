Rusya'dan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama: Ortadoğu'da tansiyon yükselecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu'da tansiyonu yükseltecek" açıklamasında bulundu.
Iraklı protestocular ABD'nin hava saldırısının ardından 31 Aralık günü Bağdat elçiliğine girmeye çalışmış, olaylar büyümüştü. ABD, protestoları İran'ın yönettiğini savunmuştu.
"ÜLKEYİ TERK EDİN" ÇAĞRISI
Bu gece ABD'nin Bağdat'a düzenlediği saldırıda İran'ın ikinci adamı Kasım Süleymani öldürüldü. İran'dan peş peşe tehdit mesajları gelirken, ABD Dışişleri Bakanlığı ise Irak'taki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.
RUSYA'DAN AÇIKLAMA VAR
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu'da tansiyonu yükseltecek" denildi.