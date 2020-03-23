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Rusya'dan, Kırım'ın ilhakına karşı miting düzenleyen KTMM Başkanı Çubarov hakkında soruşturma

Rusya, Kırım'ın yasadışı ilhakını önlemeye çalışan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov hakkında soruşturma başlattı.

23.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:28
Rusya'dan, Kırım'ın ilhakına karşı miting düzenleyen KTMM Başkanı Çubarov hakkında soruşturma
Rusya , Kırım 'ın yasadışı ilhakını önlemeye çalışan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov hakkında soruşturma başlattı.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Çubarov hakkında Kırım'da 2014'te toplumsal düzeni bozmaya yönelik eylemleri organize ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Çubarov'un 26 Şubat 2014'te Kırım Parlamentosu'ndaki toplantıyı engellemek amacıyla eylemlerde bulunduğu iddia edilen açıklamada, bu olaylarda 2 kişinin öldüğü ve yaklaşık 80 kişinin yaralandığı ifade edildi.
26 Şubat olayları
Ukrayna'da meydana gelen olaylarının büyümesi ve Batı yanlısı yönetimin işbaşına gelmesi üzerine Rusya yanlıları, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için 25 Şubat 2014'te parlamentoya baskı uygulamıştı.
Kırım'ın Rusya'ya katılmasını isteyen Rus Birliği Partisi, Kırım Parlamentosu önünde miting kararı almıştı.
Ukrayna'nın bütünlüğünü savunan Kırım Tatar Milli Meclisi de aynı gün, aynı yerde, parlamento önünde miting düzenleyeceğini ilan etmişti.
Kırım Tatarları'nın bu kararı üzerine Rus yanlısı paramiliter birlikleri, parlamentoyu kuşatma altına almıştı.
Kırım Parlamentosu önünde, 26 Şubat 2014'te, Kırım Tatar Milli Meclisi ve Rus Birliği Partisinin karşı karşıya geldiği büyük mitingler yapılmış, mitingler sırasında arbede çıkmış, parlamentoda Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılmasına neden olacak referandumun görüşülmesi bu olaylar nedeniyle ertelenmişti.
Bunun üzerine üzerlerinde hiçbir arma ve işaret bulunmayan asker kıyafetli "yeşil adamlar" diye tabir edilen Rus yanlısı silahlı güçler, o geceden itibaren Kırım Parlamentosu ve hükümet binalarını ele geçirmişti.
Rus yanlısı silahlı güçlerin kontrolünde 16 Mart'ta gerçekleştirilen sözde referandumda, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde karar çıkmıştı.
Kırım Tatarları baskı altında
Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmesinden sonra yarımadada bulunan Ukrayna yanlısı Kırım Tatarları baskı altına alınmış, hakları ihlal edilmeye ve tutuklanmaya başlamıştı.
Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı (KTMM) Refat Çubarov ve bazı KTMM yöneticilerine Kırım'a giriş yasağı konulmuştu.
Daha sonra 2016'da Rus mahkemesince Kırım Tatarlarının iradesini temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisi'nin faaliyetleri yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Tatar, Rusya, Kırım, Güncel

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