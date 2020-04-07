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Rusya'dan koronavirüs açıklaması: Putin sık sık test ediliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in koronavirüs (Covid-19) için gerektiği kadar sık test olduğunu bildirdi.

07.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:57
Rusya'dan koronavirüs açıklaması: Putin sık sık test ediliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in koronavirüs (Covid-19) için gerektiği kadar sık test olduğunu bildirdi. Rus medyasında yer alan habere göre, Sözcü Dmitry Peskov basına yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs için gerektiği kadar sık test olduğunu belirtti. Peskov açıklamasında "(Putin) doktorunun uygun gördüğü sıklıkla test ediliyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Peskov, test prosedürü hakkında bilgisi olmadığını da belirtti. Putin'e Moskova'daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi'ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Denis Protsenko'da geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilmişti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Vladimir Putin, Koronavirüs, Dünya
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