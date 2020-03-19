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Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Rusya'da, Smorodintsev Grip Araştırma Enstitüsü'deki bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün (Covid-19) genetik şifresinin tamamen çözüldüğünü açıkladı.

19.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:22
Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Rusya 'da, Smorodintsev Grip Araştırma Enstitüsü'deki bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün (Covid-19) genetik şifresinin tamamen çözüldüğünü açıkladı. Koronavirüsün genetik dizilimin aşı ve ilaç geliştirmede faydalı olacağı ifade edildi.

Rusya'nın haber ajansı TASS'taki habere göre, St. Petersburg kentinde bulunan Smorodintsev Grip Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, koronavirüsün genetik şifresini çözdüklerini açıkladı.Enstitü Müdürü Dr. Dmitriy Lioznov, koronavirüsün yeni bir virüs olmasından dolayı bu virüsün genetik diziliminin tamamen deşifre edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Dr. Lioznov "Bu bilgi bize ilaç ve aşı bulma konusunda yardımcı olacak" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Genetik, Rusya, Dünya

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