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Rusya'dan kritik koronavirüs raporu: Gençler de dikkat etsin

Dünya üzerinde 500 binden fazla insanda görülen yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19), 24 binden fazla insanın ölümüne neden oldu.

30.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:14
Rusya'dan kritik koronavirüs raporu: Gençler de dikkat etsin

Dünya üzerinde 500 binden fazla insanda görülen yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19), 24 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Şu ana kadar yapılan açıklamalarda uzmanlar gençlerin kronik hastalığı olmadığı sürece çok fazla risk grubunda olmadığını belirtmişti. Ancak arka arkaya İngiltere 'de 18 ve 21 yaşındaki iki gencin ölümü kafaları karıştırmaya yetti. Rusya 'dan da kritik veriler geldi. Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında dönüştürülen özel koronavirüs karantina hastanesinden her kesimi kaygılandıran bir haber geldi. Hastane Başhekimi Denis Protsenko, durumları ağır olduğu için yapay solunum cihazına bağlanan hastaların yüzde 40'ının 40 yaşından genç olduğunu açıkladı. Böylece virüsün 'yaşlılarda etkili olduğu' haberleri de tartışmalara neden oldu.

Hastanenin reanimasyon ünitesinde şu an 17 hastanın bulunduğu bildirildi.

Hastaların yaş grubuna göre dağılımı şöyle sıralandı:

Yüzde 46'sı 35 ila 64 yaş arası.

Yüzde 33,5'i 18 ila 34 yaş;

Yüzde 15'i 65 yaşın üzeri.

Yüzde 5,5 - çocuklar.

Uzmanlar bu istatistiklerin, hastalığa her yaş grubunda insanın yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdiğini vurguluyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Rusya, Dünya
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