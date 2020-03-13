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Rusya'dan "OPEC anlaşması" açıklaması

Rusya Enerji Bakanı Novak, "OPEC ile tekrar bir üretim kısıntısı anlaşması için gerekli şartların bulunduğunu düşünmüyoruz" dedi.

13.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:28
Rusya'dan
Rusya Enerji Bakanı Novak, "OPEC ile tekrar bir üretim kısıntısı anlaşması için gerekli şartların bulunduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Alexander Novak, Opec, Ekonomi

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