Rusya'dan "OPEC anlaşması" açıklaması
Rusya Enerji Bakanı Novak, "OPEC ile tekrar bir üretim kısıntısı anlaşması için gerekli şartların bulunduğunu düşünmüyoruz" dedi.
13.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:28
Rusya Enerji Bakanı Novak, "OPEC ile tekrar bir üretim kısıntısı anlaşması için gerekli şartların bulunduğunu düşünmüyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Alexander Novak, Opec, Ekonomi
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