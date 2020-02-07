Rusya'dan ortak devriye açıklaması: Türkiye olmadan yapıldı

Fırat'ın doğusuna düzenlenen ortak devriyeler, Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile Rusya 'nın anlaşmaya vardığı Soçi mutabakatının ardından gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Ancak Türk askerinin rejim destekli güçlerin saldırısına uğramasının ardından Türkiye'nin Rusya ile ortak devriye görevine katılmadığını belirtti.

"RUS ASKER POLİSİ TEK TARAFLI DEVRİYE GÖREVİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Rusya'nın Suriye 'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, bugünkü basın toplantısında, "Türkiye tarafının ortak devriye görevine katılmaması nedeniyle Rus askeri polis birlikleri tek taraflı olarak Haseke bölgesinde devriye görevi gerçekleştirdi" dedi.

Rus askeri polisin Halep bölgesinde de bazı güzergahlardaki devriye görevine devam ettiğini söyleyen Borenkov, ayrıca savaş uçaklarının da hava devriyesi yaptığını bildirdi. Devriyelerin olaysız geçtiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İdlib'de ateşkes kararına uymayan Rusya destekli Suriye rejim ordusu, önceki gece bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yoğun topçu atışı ile saldırdı. Saldırıda, 5 asker ve 3 sivil personel şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Saldırının ardından TSK'ya ait fırtına obüsleri ve topçuları rejim mevzilerini ağır şekilde vurdu.