Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin bilgi vermesi gerekmez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili Türkiye ile ABD arasında kurulması planlanan çalışma grubuna ilişkin konuştu.

"BU BİZİM MESELEMİZ DEĞİL"

Peskov, Moskova Yönetimi'nin çalışma grubuyla ilgili bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkinsoruya, " Ankara'nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE BU KONUYU İSTEDİĞİ HER ÜÇÜNCÜ ÜLKE İLE ELE ALABİLİR"

Peskov şöyle konuştu: "Bizim işimiz ve Türk partnerlerimizin işi, Türkiye'ye S-400 sevkıyatı yapılmasına ilişkin anlaşmanın gerçekleştirilmesi."

"Bu yanıtların, Türkiye ve ABD arasında yapılması beklenen S-400 görüşmelerinin Rusya'yı endişelendirmediği anlamına mı geldiği" sorusuna ise Peskov, "Türkiye bu konuyu istediği her üçüncü ülke ile ele alabilir" şeklinde cevap verdi.