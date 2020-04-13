Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatı

Rusya'nın Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu, Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad bölgesinde düzenlenen tatbikatlarda S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemlerini ateşledi.

13.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:35
Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatı

Rusya 'nın Batı Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu, Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad bölgesinde düzenlenen tatbikatlarda S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemlerini ateşledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından ülkenin Astrahan bölgesinde S-400 hava savunma sistemi tatbikatı yapıldığını duyurdu. Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Batı Askeri Bölgesi Leningrad Hava Savunma Birliği, Astrahan Bölgesi'ndeki Ashuluk eğitim sahasında S-400 hava savunma sistemiyle tatbikat gerçekleştirdi.Uçaksavar topçuları 2 bin kilometrelik bir yürüyüş yaptıktan sonra Rusya'nın kuzeybatısındaki Leningrad Bölgesi'nden tatbikatlara geldi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Rusya, S 400, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İstanbul’da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti Haberler
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta intihar etti
Haberler ›› Güncel ››Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi tatbikatı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:20: Paris sokaklarına geyikler indi - Haber 18:19: Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 18:18: Mustafakemalpaşa'da salgınla mücadele üst seviyeye çıkarıldı - Haber 18:16: Koronayı yenen küçük kız, alkışlarla taburcu edildi - Haber 18:16: Tüfeği temizlerken annesini vurdu - Haber 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler