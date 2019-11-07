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Rusya'dan Saudi Aramco'ya yatırım sinyali

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, Rus yatırım bankalarının ve emeklilik fonlarının, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun ilk halka arzına (IPO) yönelik yatırım konusunu istişare ettiklerini bildirdi.

07.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:30 Rusya'dan Saudi Aramco'ya yatırım sinyali
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, Rus yatırım bankalarının ve emeklilik fonlarının, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun ilk halka arzına (IPO) yönelik yatırım konusunu istişare ettiklerini bildirdi.
Dmitriyev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Saudi Aramco'nun "cazip ve istikrarlı" bir şirket olduğunu belirtti.
Suudi şirketin, Rusya'daki çeşitli yatırımcıların ilgisini çektiğine işaret eden Dmitriyev, "Rus yatırım bankaları ve emeklilik fonları, Saudi Aramco'nun IPO'suna yönelik yatırım konusunu istişare ediyorlar. Söz konusu istişareler yatırımın şekline ve hacmine dair yürütülüyor." dedi.
Rus ekonomisinin halihazırda yüksek oranda petrol ve enerji sektörüne bağlı olduğunu vurgulayan Dmitriyev, "Bu nedenle Rusya'dan Saudi Aramco'ya yönelik büyük bir yatırım beklemiyoruz. Zira yatırımlarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Saudi Aramco'nun IPO'su için gerekli onay 3 Kasım'da verilmişti.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Aramco'nun yüzde 5'inin halka arzı sayesinde yaklaşık 100 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

Rusya, Ekonomi

Kaynak: AA

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