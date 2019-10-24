Rusya'dan tepki çekecek hareket! Rusya Savunma Bakanı, teröristbaşı Mazlum Kobani ile canlı bağlantı kurdu

Türkiye ile Rusya, Barış Pınarı Harekatı devam ederken tarihi bir anlaşmaya imza attı. 10 maddelik Suriye mutabakatıyla terör örgütü YPG'ye 150 saat verildi. Dünyada büyük yankı uyandıran anlaşma resmi olarak başlarken Rusya'dan tepki çekecek bir hamle geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobani ile canlı görüştü. Rus Bakan Sergey Şoygu, beraberindeki komutanlarla birlikte YPG'li teröristl görüntüleri basına servis etti.

CANLI YAYIN YAPTILAR

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG'li terörist Mazlum Kobani ile görüntülü görüşme yaptı. Görüşmede, Bakan Şoygu'ya Rus komutanlar da eşlik etti. YPG'li teröristin, görüşmede Rus bayrağının önünde oturduğu dikkatlerden kaçmadı.

TÜRKİYE-RUSYA TARİHİ ANLAŞMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Rusya'nın Soçi kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Toplantınına ardından Başkan Erdoğan ve Putin, Suriye ilgili alınan tarihi kararları açıkladı. Toplantının ardından, 'Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası' yayınlandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometrederinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

İşte Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile teröristbaşının canlı bağlantı kurduğu anlar;