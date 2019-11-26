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Rusya'dan terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki eylemlerine tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki eylemlerine ilişkin, "Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'ye petrol için dönen ABD'nin desteğine güvenmesi iyi sonuçlanmaz.

26.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:29
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü YPG/PKK'nın 'deki eylemlerine ilişkin, "Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'ye petrol için dönen ABD'nin desteğine güvenmesi iyi sonuçlanmaz. Kürtlere, kendi sözlerinde durmalarını ve konjonktür açısından şüpheli eylemlerde bulunmamalarını tavsiye ediyorum." dedi.
Lavrov, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson ile başkent Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki eylemlerini değerlendirdi.
YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yapıcı olmayan eylemlerde bulunduğuna dikkati çeken Lavrov, "Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'ye petrol için dönen ABD'nin desteğine güvenmesi iyi sonuçlanmaz. Kürtlere, kendi sözlerinde durmalarını ve konjonktür açısından şüpheli eylemlerde bulunmamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Lavrov, YPG/PKK ile Esed rejimi arasında diyalog kurulması gerektiğini savunarak "Kürtlerin hakları, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde teslim edilebilir, Suriye yönetimiyle diyalog kurmaları gerek." ifadelerini kullandı.
Rusya'dan terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki eylemlerine tepki

Suriye, Rusya, YPG, Güncel

Kaynak: AA


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