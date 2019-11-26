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Rusya'dan terör örgütü YPG'ye tehdit gibi uyarı: İyi sonuçlanmaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Suriye'ye petrol için dönen ABD'nin desteğine güvenmesinin iyi sonuçlanmayacağını belirterek, "Kürtlere, kendi sözlerinde durmalarını ve konjonktür açısından şüpheli eylemlerde bulunmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

26.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:29Rusya'dan terör örgütü YPG'ye tehdit gibi uyarı: İyi sonuçlanmaz

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın terör örgütü YPG'yi bünyesinde barındıran Demokratik Güçleri'nin (SDG) en kısa sürede Suriye ordusuna katılmasını beklediğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise tam tersi bir açıklama yaptı. Lavrov, terör örgütünün Suriye'deki eylemleri için "Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'ye petrol için dönen ABD'nin desteğine güvenmesi iyi sonuçlanmaz. Kürtlere, kendi sözlerinde durmalarını ve konjonktür açısından şüpheli eylemlerde bulunmamalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

"İYİ SONUÇLANMAZ"

Lavrov, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson ile başkent Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki eylemlerini değerlendirdi.

YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yapıcı olmayan eylemlerde bulunduğuna dikkati çeken Lavrov, "Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'ye petrol için dönen ABD'nin desteğine güvenmesi iyi sonuçlanmaz. Kürtlere, kendi sözlerinde durmalarını ve konjonktür açısından şüpheli eylemlerde bulunmamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Lavrov, YPG/PKK ile Esed rejimi arasında diyalog kurulması gerektiğini savunarak "Kürtlerin hakları, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde teslim edilebilir, Suriye yönetimiyle diyalog kurmaları gerek." ifadelerini kullandı.

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Suriye, Rusya, YPG, Dünya

Kaynak: AA

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