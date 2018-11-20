Rusya'dan "Ticaret Savaşları" Eleştirisi

20 Kasım 2018 Salı 15:48



20 Kasım 2018 Salı 15:48

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ticaret savaşlarının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğunu belirterek, "Ticaret savaşları, serbest ticaret ve rekabet standartlarını bozarak küresel ekonomik mimariye zarar veriyor." dedi.Lavrov, başkent Moskova'da Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, küresel çapta ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşlarını eleştirdi.Ticaret savaşlarının, DTÖ kurallarına aykırı olduğunu vurgulayan Lavrov, "DTÖ kurallarına aykırı bir şekilde başlatılan ticaret savaşları, serbest ticaret ve rekabet standartlarını bozarak küresel ekonomik mimariye zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin, bağımsız bir dış politika yürüten ülkeleri rakip olarak tanımlamaya devam ettiğini anlatan Lavrov, "Bu bağlamda, Washington'un Rusya'ya yönelik uygunsuz adımlar atmaya devam edeceğini tahmin edebiliriz. Amerikalı ve bazı batılı meslektaşlarımızın diplomasinin temelini ve diyalog kültürünü unuttuklarını görüyoruz." diye konuştu.ABD- Çin arasında "ticaret savaşı" olarak tanımlanan süreç, ABD'nin Temmuz 2018'de Çin'den ithal ettiği çok sayıda ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi uygulamasıyla başlamıştı. Çin de karşı önlem olarak ABD'den ithal ettiği bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirmişti.Eylül sonunda, ABD Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne daha ek gümrük tarifesi uygulamaya başlarken, Çin ABD'den ithal ettiği 60 milyar dolarlık ürüne yönelik benzer uygulamaya geçmişti.