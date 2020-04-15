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Rusya'dan Trump'ın DSÖ kararına tepki: "ABD'nin önceliği suçlu bularak masumiyetlerini kanıtlamak"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurma kararını eleştirerek, "ABD için önemli olan kendi masumiyetlerini kanıtlamak için hayali kanıtlarla suçlu bulmaktır.

15.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:14
Rusya'dan Trump'ın DSÖ kararına tepki:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurma kararını eleştirerek, "ABD için önemli olan kendi masumiyetlerini kanıtlamak için hayali kanıtlarla suçlu bulmaktır." dedi.
Zaharova, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, ABD'de siyasetçilerin "daima suçlayacak birilerini bulduğunu" savundu.
ABD'nin Çin ve DSÖ'yü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle suçladığını belirten Zaharova, "Hillary Clinton'un mağlubiyeti nedeniyle Rusya'yı, ABD'deki sağlık sistemindeki sorunlar için de bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçluyorlar. ABD için önemli olan kendi masumiyetlerini kanıtlamak için hayali kanıtlarla suçlu bulmaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Washington'un dün aldığı kararın son derece endişe verici olduğuna işaret ederek, "Bu, ABD'li yetkililerin salgın nedeniyle dünyada olanlara karşı oldukça bencilce bir yaklaşımıdır. Uluslararası toplumun ana gündeminde olduğu bir dönemde bu organizasyona yapılan söz konusu darbe, kınanması ve eleştirilmesi gereken bir adımdır." dedi.
Trump, dün yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Çin için çalıştığını ve salgın konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, ABD'nin örgüte sağladığı fonu askıya aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Rusya, Güncel
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