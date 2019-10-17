Rusya'dan Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıktı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istedi. Skandal mektuba Türkiye'den sert tepki gelirken uluslararası arenadan ilk tepki Rusya'dan geldi. Yapılan açıklamada, "Bu tip bir dil kullanımına devlet liderlerinin yazışmalarında pek rastlamazsınız. Hiç alışık olunmayan türde bir mektup" denildi.

RUSYA TEPKİ GÖSTERDİ

ABD Başkanı Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği, Suriye'ye yönelik herhangi bir operasyonun başlatılmaması çağrısını içeren mektup, Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu. Peskov mektubun diline ilişkin olarak, "Bu tip bir dil kullanımına devlet liderlerinin yazışmalarında pek rastlamazsınız. Hiç alışık olunmayan türde bir mektup" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıktı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istedi.

Trump mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki kod adı "Şahin Cilo", asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan, ancak kendisini Amerikalılar'a "General Mazlum Kobani" diye tanıtan teröristle müzakereye oturmasını önerdi.

Trump'ın mektubunun tam metni şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanı,

Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem-ki yaparım. Bu konuda yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson'da ortaya koymuştum.

"GENERAL MAZLUM TAVİZ VERMEYE RAZI"

Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.

Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Deli olmayın.

Sizi daha sonra arayacağım

Saygılarımla

Donald Trump