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Rusya'dan Trump'ın uzay kaynaklarının kullanımına izin veren kararına tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzaydaki su ve maden kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanımına izin veren kararnameyi imzalamasına tepki gösterdi.

07.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:54
Rusya'dan Trump'ın uzay kaynaklarının kullanımına izin veren kararına tepki
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzaydaki su ve maden kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanımına izin veren kararnameyi imzalamasına tepki gösterdi.
Peskov, gazetecilerin Trump'ın uzay kaynaklarının kullanımına ilişkin kararnamesi ile ilgili sorusunu cevaplandırdı.
Hukuki olarak bu kararın detaylarının incelenmesi gerektiğine işaret eden Peskov, "Uzayın özelleştirilmesine yönelik hiçbir girişim kabul edilemez." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Ay ve diğer gök cisimlerinde bulunan su ve madenlerden özel uzay girişim ve araştırmalarını desteklemek üzere faydalanılabilmesini öngören kararname imzalamıştı.
Kararnameyle uzay kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanılmasının önü açılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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