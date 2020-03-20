Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Son dakika: Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu, tüm dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı geliştirilen aşı prototiplerinin testlerinin başladığını duyurdu.
20.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:35
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) koronavirüse karşı geliştirilen aşı prototiplerinin testlerinin başladığını duyurdu.
HAYVANLAR ÜZERİNDE TEST EDİLİYOR
Rospotrebnadzor'un açıklamasına göre, koronavirüse karşı geliştirilen aşı prototipleri test edilmeye başlandı. Prototipler, 'mümkün olan en kısa sürede' Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi tarafından geliştirildi. Bilim insanları halihazırda hayvanlar üzerinde bağışıklık sağlayıcılık incelemelerini yürütüyor.
YILIN DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE HAZIR OLACAK
Uzmanların hücresel ve hümoral bağışıklık yanıtı oluşturacak en güvenli ve umut vaat eden prototipleri elde etmesi gerekirken bilim insanları aşının uygulanmasının yılın dördüncü çeyreğinde mümkün olmasını umuyor.
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